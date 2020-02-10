Kara kış Türkiye'yi esir aldı 8 ilde eğitime kar engeli
Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Van, Giresun, Siirt, Ordu, Şırnak, Artvin ve Bolu'da il genelinde, Kayseri'nin Yahyalı ile Bünyan ilçelerinde okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Giresun
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Artvin
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu.
Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.
Kayseri
Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.