Kara kış Türkiye'yi esir aldı 13 ilde eğitime kar engeli
Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Van, Giresun, Siirt, Ordu, Şırnak, Artvin, Gümüşhane ve Bolu'da il genelinde; Bingöl'ün 2, Kayseri'nin 6, Erzurum'un 20 ve Muş'un da bazı ilçe ve köylerinde okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi. Nevşehir'de de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Giresun
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Artvin
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu.
Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.
Kayseri
Kayseri'de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.