Kara kış Türkiye'yi esir aldı 13 ilde eğitime kar engeli

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.