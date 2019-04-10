Kara delik nedir nasıl görünür Nasa çığır açacak buluşu açıklıyor
Evrenin en ilginç ve hakkında en az bilgiye sahip olunan yapılarından biri olan kara delikler nedir, nasıl oluşur ve gerçekten kara delik var mı soruları merak konusu. Bugün saat 16.00'de bilim insanlar çığır açacak bilimsel bir veriyi paylaşacak. Peki nedir bu dünyada aynı anda açıklanacak bilimsel veri, kara delikler ile mi ilgili?
Evrenin en ilginç ve hakkında en az bilgiye sahip olunan yapılarından biri olan kara delikler nedir, nasıl oluşur ve gerçekten kara delik var mı soruları merak konusu. Bugün saat 16.00'de bilim insanlar çığır açacak bilimsel bir veriyi paylaşacak. Peki nedir bu dünyada aynı anda açıklanacak bilimsel veri, kara delikler ile mi ilgili?
Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti. Peki bu 'çığır açacak' bilimsel gelişme ne? Bazı bilgiler sızdı...
Çığır açacak bilimsel sonuç: ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı sonucu' bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklayacağını duyurdu.
Kara deliğin fotoğrafı çekildi mi: Henüz resmi bir açıklama olmasa da 'çığır açacak' bilimsel paylaşımın karadelikle ilgili olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının ilk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.