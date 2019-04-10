Kara delik nedir nasıl görünür Nasa çığır açacak buluşu açıklıyor

Evrenin en ilginç ve hakkında en az bilgiye sahip olunan yapılarından biri olan kara delikler nedir, nasıl oluşur ve gerçekten kara delik var mı soruları merak konusu. Bugün saat 16.00'de bilim insanlar çığır açacak bilimsel bir veriyi paylaşacak. Peki nedir bu dünyada aynı anda açıklanacak bilimsel veri, kara delikler ile mi ilgili?