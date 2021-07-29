Kara deliğin arkasında ışık! Einstein'in teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı

ABD’de Stanford Üniversitesi'ndeki bir gökbilimci ekibi, ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'ın görelilik teorisini kanıtlayan ilk gözlemde bir kara deliğin arkasından gelen ışığı tespit etti. Bu durum, yoğun yerçekiminin uzayı bükmesi ve ışığı tekrar görüş açısına döndürmesinin bir sonucu olarak meydana geldi. Böylelikle uzayın bükülebileceği kanıtlanmış oldu.