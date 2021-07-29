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Kara deliğin arkasında ışık! Einstein'in teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı

Kara deliğin arkasında ışık! Einstein'in teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı

Ünlü fizikçi Albert Einstein’in genel görelilik teorisi, yüz yılı aşkın bir süre sonra ilk kez kanıtlandı.

Kara deliğin arkasında ışık! Einstein'in teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı

ABD’de Stanford Üniversitesi'ndeki bir gökbilimci ekibi, ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'ın görelilik teorisini kanıtlayan ilk gözlemde bir kara deliğin arkasından gelen ışığı tespit etti. Bu durum, yoğun yerçekiminin uzayı bükmesi ve ışığı tekrar görüş açısına döndürmesinin bir sonucu olarak meydana geldi. Böylelikle uzayın bükülebileceği kanıtlanmış oldu.

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Kara deliğin arkasında ışık! Einstein'in teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı

Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, Dünya'dan yaklaşık 100 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliği çevreleyen X-ışını "yankılarını" analiz etti. Bu durum, nesnenin yoğun yerçekiminin uzayı çarpıtması ve ışığı tekrar görüntüye döndürmesinin bir sonucu olarak meydana geldi.

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Kara deliğin arkasında ışık! Einstein'in teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı

Söz konusu "yankılar", bilim insanlarının kara deliğin iç yapısını haritalamak için kullandıkları diskten gelen X-ışını ışığının parlaması sonucunda oluştu.

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Kara deliğin arkasında ışık! Einstein'in teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı

Einstein'ın, kütleli nesnelerin yerçekimi olarak hissedilen uzay-zamanda bir bozulmaya neden olduğunu belirleyen görelilik teorisi, daha önce bu durumu tahmin etmişti. 

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