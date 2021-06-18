Kara bulutların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik kilitlendi, tramvay seferleri durdu
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Trafik, yağışın etkisiyle kilitlenirken, tramvay seferleri de durdu. Öte yandan bazı ilçelerde su baskınları yaşandı.
Günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen oldu. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sararken, trafik de seferler de yağıştan etkileniyor.
Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor. Yağışların gün boyunca sürmesi bekleniyor...
Su baskınları tramvay seferlerini durdurdu
İstanbul'da kuvvetli yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.