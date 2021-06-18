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Kara bulutların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik kilitlendi, tramvay seferleri durdu

Kara bulutların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik kilitlendi, tramvay seferleri durdu

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Trafik, yağışın etkisiyle kilitlenirken, tramvay seferleri de durdu. Öte yandan bazı ilçelerde su baskınları yaşandı.

Kara bulutların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik kilitlendi, tramvay seferleri durdu

Günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen oldu. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.  Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sararken, trafik de seferler de yağıştan etkileniyor.

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Kara bulutların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik kilitlendi, tramvay seferleri durdu

Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor. Yağışların gün boyunca sürmesi bekleniyor...

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Kara bulutların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik kilitlendi, tramvay seferleri durdu

Su baskınları tramvay seferlerini durdurdu

İstanbul'da kuvvetli yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

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Kara bulutların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak! Trafik kilitlendi, tramvay seferleri durdu

Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

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