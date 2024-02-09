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Kar yüzünden mahsur kalan 22 kişi mahsur kaldı!

Kar yüzünden mahsur kalan 22 kişi mahsur kaldı!

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde kar ve tipi etkisiyle yolda kalan araçlar için alarm verildi. Olay yerine yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda araçları kurtardı.

Ekip Şefi İdris Kaya, yapılan çalışmalar neticesinde 6 araçta mahsur kalan 22 kişiyi kurtardıklarını ve yollarına devam etmelerini sağladıklarını belirtti.

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