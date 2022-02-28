Kar yurda giriş yaptı! Meteoroloji ve Orhan Şen'den uyarılar İstanbul'a geliyor Ankara, Antalya dikkat!

-Mart ile birlikte kış geri dönüyor. İstanbul'da salı-çarşamba yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Önümüzdeki hafta sonu Ukrayna ve Rusya coğrafyasında çok kuvvetli soğuk hava ihtimali var. Bu soğukların bir kısmı yurdumuzda da görülebilir. Kar yağışları görebiliriz.