Kar yeniden geliyor! Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası uyarı veriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurtta yer yer sağanak yağışın etkili olması beklenirken Kastamonu, Artvin ve Ardahan'da kar yağışı bekleniyor. 5 günlük hava durumu raporuna göre ise Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı, tüm yurdu etkisi altına alacak.