Kar yağışı nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle valilikler kararıyla 5 ilde okullar 20 Ocak tarihinde bir gün süreyle tatil edildi.

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Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Ocak Perşembe günü kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

Malatya

Malatya'da kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, karşılıklı olarak gün içerisinde yapılması planlanan İstanbul ve İzmir seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği belirtildi.

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Geceden itibaren etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Türk Hava Yollarının (THY) karşılıklı olarak gün içerisinde yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferleri, GAP Havaalanı civarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.