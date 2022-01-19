Kar yağışı nedeniyle 17 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle valilikler kararıyla 17 ilde okullar 20 Ocak tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Öte yandan Gaziantep ve Fırat Üniversiteleri'nde ise okullar bir gün süreyle eğitime ara verildi.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle peş peşe tatil haberleri geliyor. Karaman, Niğde, Van, Nevşehir, Malatya, Nevşehir, Kilis, Bingöl, Muş, Şanlıurfa, Sivas, Siirt, Adana, Aksaray, Şırnak, Giresun ve Kars'ta okullar bir gün süreyle tatil edildi. Gaziantep ve Fırat Üniversiteleri'nde ise okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Ocak Perşembe günü kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

Malatya

Malatya'da kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, karşılıklı olarak gün içerisinde yapılması planlanan İstanbul ve İzmir seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği belirtildi.

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Geceden itibaren etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Türk Hava Yollarının (THY) karşılıklı olarak gün içerisinde yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferleri, GAP Havaalanı civarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca engeli, kronik hasta ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla, eğiteme verilen aranın yarın da devam etmesi uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Niğde

Niğde'de yarın okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir

Nevşehir'de, olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkisini yitiren kar yağışının ardından kara yollarında oluşacak buzlanma nedeniyle bazı eğitim alanlarının 20 Ocak'ta tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak'ta taşımalı eğitim, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezlerine gelen öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kilis

Kilis'te etkili olan kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 20 Ocak Perşembe günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

Muş

Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 20 Ocak Perşembe günü, il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, üniversitede görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe ile 21 Ocak Cuma günleri tatil edildiğini belirtti.

Aksaray

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Şırnak

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Fırat Üniversitesi

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime 20 Ocak Perşembe gün ara verildiği belirtildi.

Üniversite bünyesinde görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

Niğde

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yarın okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında yarın eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de okullar tatil edilmişti.