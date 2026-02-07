Kar yağışı kapıda! Meteoroloji 7'si kar, 12 il için sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji uzmanları kar yağışı için uyarıda bulundu. Haftalık tahmin raporunda karın gün gün farklı bölgelerde etkili olacağı belirtilirken, günlük tahminlerde 7’si kar uyarısı olmak üzere 12 il için sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava için uyarıda bulundu. Birçok bölgede sağanak ve kar beklenirken, 17 il için kuvvetli yağış, bazı bölgeler için ise fırtına, çığ ve buzlanma riski alarmı verildi.
Sıcaklıklar önümüzdeki 1 haftalık periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ancak yer yer etki alanını genişletecek kar yağışı ve şiddetli sağanağa karşı tedbirli olunması bekleniyor. Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Meteoroloji, kar, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile fırtına için 12 ile sarı kodlu alarm verdi.
METEOROLOJİ 'KAR GELİYOR' DİYEREK UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gün içinde beklenen hafta içinde zaman zaman yayılım gösterecek kar yağışına karşı uyardı. Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege Kıyıları hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği açıklandı.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.