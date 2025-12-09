BIST 11.219
Kar yağışı bekleyene kötü haber! Meteoroloji uzmanı tek tek açıkladı: Ocak ve Şubat ayında...

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu kış Türkiye genelinde kar yağışlarının geçmiş yıllara göre daha az olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, bu kış öngörülen mevsim sıcaklıklarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin bu hafta soğuk ve yağışlı bir havanın etkisinde olduğunu belirten Şahbaz, yağışların özellikle yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

Şahbaz, yağışların cuma gününden sonra yurdun kuzey kesimlerinde devam edeceğini ancak yurdun diğer bölgelerinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirdi.

İstanbul'da kar yağacak mı?

Hafta boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmediğini vurgulayan Şahbaz, "Ülkemizde sadece Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Diğer yerlerde yağışlar genelde yağmur şeklinde olacak." diye konuştu.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinde seyretmeyi sürdüreceğini dile getiren Şahbaz, sıcaklıkların daha fazla azalmayacağını belirtti.

Şubat ve mart ayında hava nasıl olacak?

Analizlere göre ocak, şubat ve mart ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğine dikkati çeken Şahbaz, şunları kaydetti:

"Yağış olarak Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde ancak diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak genel olarak kar yağışlarının ülkemiz genelinde geçmiş yıllara göre daha az olacağını söyleyebiliriz."

