Kar yağacak mı bu yıl kış nasıl geçecek? Kasım ayının ikinci haftasına dikkat!

Bu kış nasıl geçecek? Daha eylül bitmeden birçok ilde kar yağışı bile yaşandı. Şimdi de sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki geçen yıl kar yağışı açısından kısır geçen bir kış mevsiminin ardından bu yıl bizi nasıl bir kış bekliyor? İşte uzmanların önümüzdeki kış aylarıyla ilgili tahminleri...