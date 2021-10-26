Kar yağacak mı bu yıl kış nasıl geçecek? Kasım ayının ikinci haftasına dikkat!
Kış kapıya dayandı... Hava sıcaklıkları sert bir şekilde düştü... Geçen yılı neredeyse kar yağışı görmeden geçiren Türkiye'nin büyük bir bölümünde bu yıl kar yağışı olacak mı?.. Bu yıl İstanbul başta olmak üzere birçok bölgenin kara doyacağını belirten uzmanlar, Kasım ayının ikinci haftasına dikkat çekti...
Bu kış nasıl geçecek? Daha eylül bitmeden birçok ilde kar yağışı bile yaşandı. Şimdi de sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki geçen yıl kar yağışı açısından kısır geçen bir kış mevsiminin ardından bu yıl bizi nasıl bir kış bekliyor? İşte uzmanların önümüzdeki kış aylarıyla ilgili tahminleri...
Türkiye’de de iklim değişikliklerine bağlı mevsimsel değişkenlikler bu yıl kendini çok sert bir şekilde gösterdi. Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz kuraklıkla, Akdeniz ve Ege bölgemiz ise yangınlarla boğuşarak yazı geçirdi. Karadeniz ise sellere teslim oldu. Fakat sonbahara merhaba dediğimiz eylül ayında, çok erken olmasına rağmen Bolu, Kayseri, Iğdır ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde erken kar göründü. Sıcaklıklar da ani bir şekilde düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 yılı dikkate alarak yaptığı çalışmada, Türkiye geneli eylül ayı yağışları, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Son 30 yıla bakıldığında bu yılki eylül ayı yağışlarının genel olarak yüzde 35, geçen yıla göre de yüzde 313 arttığı belirlendi.
Ekim ayına bakıldığında da şu ana kadar ya sert yağışlar oluyor ya da yazdan kalma güneş içimizi ısıtıyor. Peki tüm bu değişen durumları göz önüne aldığımızda bu yıl bizi nasıl bir Kış bekliyor? İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir Hürriyet'e anlattı...