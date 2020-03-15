Kar ve soğuk geri geliyor! Meteoroloji'den 9 ile yoğun kar yağışı uyarısı

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Kar yağışı ve soğuklar geri geliyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısında bulundu.

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Akşam saatlerinde başlayacak

Akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışlar, yarın sabah bölge genelinde karla karışık yağmura, devamında kar yağışına dönüşeceği bildirildi.

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Buzlanma, don ve tipi

Kar yağışının yer yer kuvvetli olması, yükseklerde 20 santimetre ve üstünde kar kalınlığı beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'taki kar yağışının, 18 Mart'ta gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

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