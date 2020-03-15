Kar ve soğuk geri geliyor! Meteoroloji'den 9 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısında bulundu.