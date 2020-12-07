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Kar ve sağanak etkili olacak! Meteoroloji saat verip uyardı

Yurdun batısında etkili olacak sağanak yağış için uyarı yapan Meteoroloji, beş günlük haritalı hava durumu raporunu yayımladı ve saat verdi.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların öğle saatlerinden sonra ise Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

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Buzlanma, pus ve yer yer sis olacak

İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli rüzgar

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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