Kar, trafiği felç etti! Denizli-Antalya Karayolu ulaşıma kapandı
DENİZLİ'de bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Denizli-Antalya Karayolu'nun Cankurtaran mevkiinde de yol ulaşıma kapandı.
Denizli-Antalya Karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Denizli istikametinden Antalya ve Muğla yönüne giden sürücülere geçiş izni verilmedi.
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Kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi.
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Kar lastiği ya da zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı.
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Karayolları ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
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