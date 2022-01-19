Kar sebebiyle yollar nerelerde kapalı? D100 yolu İstanbul Ankara yönünde son durum

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım bir saat kadar durdu.