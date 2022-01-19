Kar sebebiyle yollar nerelerde kapalı? D100 yolu İstanbul Ankara yönünde son durum
BOLU Dağı D100 karayolunda kar yağışı sebebiyle ulaşım durdu. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü bir süre ulaşıma kapandı. Yurdun bir çok bölgesinde de ulaşımda sıkıntılar var. İşte kar sebebiyle kapanan iller arası yollarda son durum
TÜRKİYE'yi saran kar yağışı ulaşımı felç ediyor. Son haber Bolu Dağı D100 karayolundan geldi. Bolu tünelinde şiddetli kar yağışı sebebiyle uzun araçların geçişine izin verilmezken, buzlanma sebebiyle Yeniçağ'da trafik felç oldu. Kayan araçlar yolu kapatırken, D100 İstanbul - Ankara istikametinde ulaşım bir ara tamamen durdu.
Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım bir saat kadar durdu.
Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekiplerin kayan ve kazaya karışan araçları kurtarmasının ardından ulaşıma açılan yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Yurt genelinde de iller arası yollar kapanıyor. İşte Türkiye genelinden gelen ulaşıma dair son haberler:
Hatay - İskenderun yolu kapandı
Hatay'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile Antakya-İskenderun kara yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belen ile Topboğazı mevkisindeki arasındaki yol ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Altınözü ilçelerinde yoğun kar trafikte aksamalara neden oldu.
Belediye ekipleri buzlanma ve kar birikintilerinin olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Yolda önlem alan trafik polisleri, kar lastiği ve zinciri olmayanların geçişine izin vermiyor.