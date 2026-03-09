Kar sebebiyle 187 yol kapandı

Doğu Anadolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda hayatı durma noktasına getirdi. Van, Bitlis ve Muş'ta toplam 187 yerleşim birimine ulaşım kesilirken, karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için seferber oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Van, Bitlis ve Muş illerinde toplam 187 yerleşim yerinin merkezlerle olan kara yolu bağlantısı kesilirken, ekiplerin kapalı yolları açmak için başlattığı yoğun mesai devam ediyor. Hakkari’de ise yürütülen çalışmalar sonucunda tüm yollar yeniden trafiğe açıldı.

VAN’DA TİPİ ULAŞIMI VURDU

Van genelinde etkili olan kar yağışına eşlik eden şiddetli tipi, özellikle yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi. Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 mahalle ve 31 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, kapalı durumdaki toplam 59 yerleşim yeri yolunun en kısa sürede açılması için iş makineleriyle sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS’TE 82 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışının en çok etkilediği illerden biri olan Bitlis’te, ulaşım ağı büyükoranda sekteye uğradı. Kent genelinde 82 köye ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, iki gün önce başlayan yağışın etkilerinin sürdüğünü ve günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığını, ayrıca olası acil durumlar ve hasta sevkleri için ekiplerin teyakkuzda bekletildiğini kaydetti. Yağışın ardından şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda dev kar kütleleri oluşurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı, bina çatılarında ise tehlikeli buz sarkıtları meydana geldi.



MUŞ’TA EKİPLER SAHADA

Muş ilinde de kar yağışı sonrası ulaşım ağında benzer tablolar yaşandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür tarafından yapılan açıklamada, kar nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin tüm imkanlarla sahada kar küreme ve yol açma faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

HAKKARİ’DE YOLLAR YENİDEN AÇILDI

Bölgedeki diğer illerin aksine Hakkari’den sevindirici haber geldi. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre, dün kar yağışı nedeniyle kapanan 97 yerleşim yerinin tamamı, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yol açma çalışmalarını tamamlayan ekipler, güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla belirli güzergahlarda yol genişletme işlemlerine odaklanmış durumda.