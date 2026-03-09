BIST 12.492
DOLAR 44,08
EURO 50,87
ALTIN 7.225,63
HABER /  GÜNCEL

Kar sebebiyle 187 yol kapandı

Kar sebebiyle 187 yol kapandı

Doğu Anadolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda hayatı durma noktasına getirdi. Van, Bitlis ve Muş'ta toplam 187 yerleşim birimine ulaşım kesilirken, karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için seferber oldu.

Abone ol

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Van, Bitlis ve Muş illerinde toplam 187 yerleşim yerinin merkezlerle olan kara yolu bağlantısı kesilirken, ekiplerin kapalı yolları açmak için başlattığı yoğun mesai devam ediyor. Hakkari’de ise yürütülen çalışmalar sonucunda tüm yollar yeniden trafiğe açıldı.

VAN’DA TİPİ ULAŞIMI VURDU

Van genelinde etkili olan kar yağışına eşlik eden şiddetli tipi, özellikle yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi. Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 mahalle ve 31 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, kapalı durumdaki toplam 59 yerleşim yeri yolunun en kısa sürede açılması için iş makineleriyle sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS’TE 82 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışının en çok etkilediği illerden biri olan Bitlis’te, ulaşım ağı büyükoranda sekteye uğradı. Kent genelinde 82 köye ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, iki gün önce başlayan yağışın etkilerinin sürdüğünü ve günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığını, ayrıca olası acil durumlar ve hasta sevkleri için ekiplerin teyakkuzda bekletildiğini kaydetti. Yağışın ardından şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda dev kar kütleleri oluşurken, park halindeki araçlar kar altında kaldı, bina çatılarında ise tehlikeli buz sarkıtları meydana geldi.


MUŞ’TA EKİPLER SAHADA

Muş ilinde de kar yağışı sonrası ulaşım ağında benzer tablolar yaşandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür tarafından yapılan açıklamada, kar nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin tüm imkanlarla sahada kar küreme ve yol açma faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

HAKKARİ’DE YOLLAR YENİDEN AÇILDI

Bölgedeki diğer illerin aksine Hakkari’den sevindirici haber geldi. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgilere göre, dün kar yağışı nedeniyle kapanan 97 yerleşim yerinin tamamı, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yol açma çalışmalarını tamamlayan ekipler, güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla belirli güzergahlarda yol genişletme işlemlerine odaklanmış durumda.

ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Denizli depremiyle ilgili açıklama
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Denizli depremiyle ilgili açıklama
Türkiye F-16'ları yolladı! Kuzey Kıbrıs'a 6 savaş uçağı kondu MSB'den açıklama
Türkiye F-16'ları yolladı! Kuzey Kıbrıs'a 6 savaş uçağı kondu MSB'den açıklama
Trump'tan yükselen benzin fiyatları için açıklama
Trump'tan yükselen benzin fiyatları için açıklama
Çocuklarda orta kulakta sıvı birikmesi işitme kaybına yol açabilir! Belirti vermiyor, işitme kaybına kadar gidiyor
Çocuklarda orta kulakta sıvı birikmesi işitme kaybına yol açabilir! Belirti vermiyor, işitme kaybına kadar gidiyor
Tüm doğal gaz tükendi! Gazprom'dan korkutan uyarı
Tüm doğal gaz tükendi! Gazprom'dan korkutan uyarı
Polisan Holding 2025'te 6,4 milyar lira konsolide gelir elde etti
Polisan Holding 2025'te 6,4 milyar lira konsolide gelir elde etti
Gündem yaratacak iddialar! İngiliz siyasetçi "İran 1000 ABD askerini öldürdü" dedi, Tel Aviv detayı
Gündem yaratacak iddialar! İngiliz siyasetçi "İran 1000 ABD askerini öldürdü" dedi, Tel Aviv detayı
GSK Türkiye'de üst düzey atama
GSK Türkiye'de üst düzey atama
Petrol fiyatı çıldırdı 4 yıldır böylesi hiç olmadı! Benzin ve motorine yine zam var
Petrol fiyatı çıldırdı 4 yıldır böylesi hiç olmadı! Benzin ve motorine yine zam var
Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
Usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti