Kar ne zaman yağmaya başlıyor! Meteoroloji gün ve saat verdi
Yurdun batısı için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, bu hafta ortasında Türkiye'nin doğu kesimlerinin ise kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini açıkladı.
Soğuk havalar yurdun birçok bölgesinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu hafta İstanbul'da ve İzmir'de yağmur aralıklarla etkili olacak, Ankara'da ise gece sıcaklıları 0 derece civarında seyredecek.
Bu hafta ortasından itibaren Kars, Ardahan, Bayburt, Sivas, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor. Doğu şehirlerimizde kar ve soğuk etkili olurken aynı günlerde Akdeniz kıyısında yer alan şehirlerimizde hava sıcaklığı 20 derece dolaylarında seyredecek.
Ülkemiz bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra ise Muğla ve Antalya ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.