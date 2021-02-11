Kar kalınlığı 1 metreyi bulacak! Meteoroloji saat verdi fena kar geliyor
TÜRKİYE soğuk ve karlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul’da günlerdir 20 dereceyi aşan hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Uzmanlar kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış uyarısı yapıyor. İşte son yapılan hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Bugünkü yaz havası yarından itibaren sona eriyor. Çok soğuk ve kar yağışlı hava geliyor.
Meteoroloji açıklaması
Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Yağışın akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.
Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.