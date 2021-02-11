BIST 1.550
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,40

Kar kalınlığı 1 metreyi bulacak! Meteoroloji saat verdi fena kar geliyor

TÜRKİYE soğuk ve karlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul’da günlerdir 20 dereceyi aşan hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Uzmanlar kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış uyarısı yapıyor. İşte son yapılan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 

115

Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Bugünkü yaz havası yarından itibaren sona eriyor. Çok soğuk ve kar yağışlı hava geliyor.

215

Meteoroloji açıklaması

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.  Yağışın akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. 

315

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

415