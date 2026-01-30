Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek! Bugün 7 ilde öyle bir kar yağışı var ki...

İSTANBUL'A KAR KAPIYA KADAR GELECEK AMA...

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in değerlendirmesine göre pazar gecesi itibariyle İstanbul ve Marmara bölgesi için kar ihtimali var. Pazartesi İstanbul'da sıcaklık 4 dereceye kadar inecek. Yüksek kesimler için kar yağışı ihtimali var ancak Orhan Şen şöyle diyor:

-"Kar beklentinizi istanbulda yüksek tutmayın. Bundan 2-3 gün önce kar olasılığı vardı İstanbul'da ama bugünn o olasılık iyice azaldı. Hafta sonu sıcaklık 8 C ye kadar düşer. Yukarı seviyelerde sıcaklık hala yüksek bu da kar olasılığını İstanbul'da engelliyor. Pazar pazartesi Trakyada kar yoğun görünüyor Edirne, Kırklareli, Tekirdağın yükseklerinde. İstanbul'da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor.