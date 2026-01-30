Kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek! Bugün 7 ilde öyle bir kar yağışı var ki...
TÜRKİYE bu kez kuzeyden gelen yeni kar yağışı ve yağmurlu havanın etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre bugün 7 ilde 20 santimin üzerinde birikinti bırakacak yoğun bir kar yağışı görülecek. 60 il için de şiddetli yağmur uyarısı verildi. İstanbul için beklenen kar haberiyle ilgili de yeni bilgiler var. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek deyip son hava durumu tahminini paylaştı.
TÜRKİYE yeniden kar yağışının etkisi altına giriyor. Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 ilde çok kuvvetli kar yağışı alarmı verildi. 60 ilde ise şiddetli sağanak yağışlar beklendiğinden sarı kodlu uyarı yayınlandı. AKOM ise İstanbul'u hem yağmur hem kar yağışı için uyardı. Kar ve yağmur getiren yeni sistem kuzeyden geliyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen kar yağışı ve İstanbul için de son bilgileri paylaştı. İşte yoğun kar ve yağmur için uyarılan iller ve İstanbul için son hava durumu tahmini:
TRAKYA ÜZERİNDEN KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Trakya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin büyük bölümünde kar ve yağmur görülecek. Hafta sonu da kuzeyden gelecek soğuk dalgası ile birlikte sıcaklık hissedilir derecede düşüyor. Pazar günü Trakya ve Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kar yağışı görülecek. Peki İstanbul için beklenen kar ne zaman geliyor? Bu konuda Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den yeni açıklama geldi.
İSTANBUL'A KAR KAPIYA KADAR GELECEK AMA...
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in değerlendirmesine göre pazar gecesi itibariyle İstanbul ve Marmara bölgesi için kar ihtimali var. Pazartesi İstanbul'da sıcaklık 4 dereceye kadar inecek. Yüksek kesimler için kar yağışı ihtimali var ancak Orhan Şen şöyle diyor:
-"Kar beklentinizi istanbulda yüksek tutmayın. Bundan 2-3 gün önce kar olasılığı vardı İstanbul'da ama bugünn o olasılık iyice azaldı. Hafta sonu sıcaklık 8 C ye kadar düşer. Yukarı seviyelerde sıcaklık hala yüksek bu da kar olasılığını İstanbul'da engelliyor. Pazar pazartesi Trakyada kar yoğun görünüyor Edirne, Kırklareli, Tekirdağın yükseklerinde. İstanbul'da kapıya kadar geliyor ama içeri girmiyor.
AKOM KAR İHTİMALİ VAR
İstanbul için AKOM'dan gelen tahminde ise kar ihtimali bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava raporuna göre, bugün 7-13, yarın 5-8, 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor. Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.