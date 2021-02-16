Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Prof. Dr. Orhan Şen son hava durumu tahminlerini açıkladı

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olmaya devam eden kar yağışına ilişkin değerlendirmede bulunurken ve son hava durumu tahminlerini açıkladı. Şen,“Kar yağışı çarşamba günü akşam bitecek. Perşembe ve cuma günleri kar olmayacak. Pazar günkü kar yağışı ile pazartesi biraz farklı. Sıcaklık düşmedi pazar günü, beklediğimiz de bu şekildeydi." dedi. Şen "Sosyal medyada -20 derece, 1,5 metre kar gibi asparagas haberlere müdahale etmeye çalıştık ama bir türlü müdahale edemedik. Öyle bir şey zaten yoktu. Sıcaklık 0 dereceye bile düşmedi, gece biraz düştü." diye konuştu.