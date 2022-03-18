Kar İstanbul'a geri döndü! Ne kadar sürecek Vali Yerlikaya'dan 'eve dönün, evdeyseniz çıkmayın' çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Hava sıcaklığı düştü, kar yağışı geri döndü. Peki yağış ne kadar sürecek? İstanbul'da, geçtiğimiz Cumartesi günkü gibi bir yağış olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklama yaparak yasak kararını ve kar yağışı saatini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. MGM'den yapılan uyarıda, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi. Meteoroloji uyarısına göre, yağışların pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Vali Yerlikaya: Dışardaysanız eve dönün, evdeyseniz çıkmayın!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan peş peşe kar uyarıları geldi. Bu akşam saat 18.00'den sonra kuvvetli kar sağanakları olacağını belirten Yerlikaya dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Ayrıca İstanbul'da 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini ilan etti.

Kar yağışının bugün daha uzun aralıklar yağacağını belirten NTV Meteoroloji Mühendisi Dilek Çalışkan, "Özellikle Marmara denizine kıyısı olan ilçelerde daha uzun aralık olacak" dedi. Yarın yağacak karın daha sık olacağını söyleyen Çalışkan, "Pazar ve Pazartesi günü daha çok sulu kar şeklinde bir yağış olacak" ifadelerini kullandı.

AKOM da uyardı

AKOM yetkilileri vatandaşları soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM’a göre İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.