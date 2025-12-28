Kar, fırtına ve don aynı anda geliyor! Meteoroloji Batı Karadeniz ve İstanbulluyu uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı. Açıklanan son tahminlere göre İstanbul ve Batı Karadeniz'de hava koşullarının ağırlaştığı düşünülüyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. Meteoroloji ayrıca, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskinin bulunduğunu belirtti. İşte bölge bölge hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleriyle İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki bölgeleri, Güneydoğu Anadolu’nun Batman ve Mardin hariç kesimleri ile birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’de ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli Yağış: Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar: Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Buzlanma ve Don: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı önlem alınması isteniyor.