Kar, fırtına ve don aynı anda geliyor! Meteoroloji Batı Karadeniz ve İstanbulluyu uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleriyle İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki bölgeleri, Güneydoğu Anadolu’nun Batman ve Mardin hariç kesimleri ile birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.