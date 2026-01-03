Kar çilesi bitmedi! Meteoroloji'den o illere uyarı: Hazırlıklarınızı yapın...

Günün hava durumu tahminleri MGM’nin paylaşımı sonrasında belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege başta olmak üzere Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.