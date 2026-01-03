Kar çilesi bitmedi! Meteoroloji'den o illere uyarı: Hazırlıklarınızı yapın...
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Kar çileye dönüşmeye devam ediyor. Meteoroloji'den yeni tahminler geldi. İşte il il hava durumu tahminleri açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son dakika hava durumu raporuna göre, kar ve soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamazken, özellikle İstanbul’un bazı ilçeleri başta olmak üzere pek çok kentte eğitime geçici olarak ara verildi.
Meteoroloji’den yapılan yeni değerlendirmelerde, bugünden itibaren Marmara Bölgesi’nde İstanbul dâhil bazı illerde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi. Bunun yanı sıra İzmir çevreleri, Aydın’ın kıyı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul’da hafta sonu kar yağışı görülecek mi, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 3 Ocak tarihli güncel hava durumu tahminleri.
Günün hava durumu tahminleri MGM’nin paylaşımı sonrasında belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege başta olmak üzere Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yağışların özellikle İzmir çevreleri, Aydın’ın kıyı kesimleri, Çanakkale’nin güney bölgeleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebilir. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.