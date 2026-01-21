Kar bitti ama sağanak bastırdı! Ankara ve İstanbul dahil 43 kente uyarı...
Meteoroloji yurt geneli hava durumu raporu yayınlandı. Yurdun büyük bölümünde kar sonrası sağanak yağış bekleniyor. Fırtına ve sağanak etkisi büyükşehirlerde de hissedilecek. Özellikle 3 kente sarı kodlu uyarı yapıldı...
Türkiye genelinde etkisini sürdüren dondurucu soğukların, Orta Akdeniz üzerinden yurda giriş yapacak daha ılık ve yağış getiren bir hava sistemiyle yer değiştirmesi bekleniyor.
Tahminlere göre batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenirken, ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim ortalamalarının altında kalacağı öngörülüyor; rüzgârın çoğunlukla güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi, Kıyı Ege’de ise güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgârla birlikte kısa süreli fırtına şeklinde saatte 50 ila 70 kilometre hızlara ulaşması bekleniyor.
21 OCAK BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Karaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.
METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI GELDİ!
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Perşembe günü sağanak yağış beklenen iller; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Düzce, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta, Sakarya, Bolu, Ankara, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Aksaray, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Karaman, Niğde, Konya, Adıyaman ve Şanlıurfa