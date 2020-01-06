Kar bastırdı birçok ilde okullar tatil edildi işte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Manisa

Manisa Valiliği, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinin kırsal mahallelerindeki bazı okulların kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı.Manisa’nın Akhisar ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullara bir günlük kar tatili verildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Akhisar ilçesine bağlı, Hanpaşa ve Dağdere Kırsal Mahalle İlk ve Ortaokulları, Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Başlamış Ceyhan Karasoy İlk ve Ortaokuluna taşınan Akkocalı Mahallesi Öğrencileri için 06.01.2020 günü kar sebebiyle okullar tatil edilmiştir.”Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Dağmarmara Köy grubundaki 6 okul, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeni Köy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır olmak üzere 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildi.