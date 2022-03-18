Kar bastırdı 18 Mart okullar tatil edildi! İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Kastamonu

Kastamonu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi. Cide ve Küre ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.