Kar bastırdı 18 Mart okullar tatil edildi! İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime ara verildi
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini arıtan kar yağışı aralıklarla devam ederken okul tatili haberleri de peş peşe geliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul başta olmak üzere pek çok çok ilde okullar tatil edildi.
İstanbul
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi. İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
Tekirdağ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İki ilçede sabaha karşı başlayan kar yağışı devam ediyor. Çerkezköy ve Kapaklı kaymakamlıklarından alınan bilgiye göre, iki ilçedeki tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kastamonu
Kastamonu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi. Cide ve Küre ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Bingöl
Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda tedbiren merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.