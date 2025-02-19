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Kar başladı! İstanbul'a bir ilçede okullar tatil edildi

Kar başladı! İstanbul'a bir ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sultangazi ilçesinde okullar tatil edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürerken bir ilçeden tatil haberi geldi.

İstanbul'da kar tatili haberinin geldiği ilk ilçe Sultangazi oldu.

Sultangazi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, muhterif kurslar, ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır."

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