Kar asıl 11 Mart cuma günü vuracak meteoroloji Ankara, İstanbul, Bursa, Konya dahil 38 şehri uyardı
Meteoroloji son hava durumu tahmininde kar yağışı için turuncu ve sarı alarm verdi. İstanbul, Ankara, İzmir dahil 38 şehiri yoğun kar yağışı vuracak. 11 Mart 2022 cuma günü İstanbul'da çalışanlara izin geldi. Motokuryelere de yasak getirildi. İşte son hava durumu tahminleri:
Son 35 yılın en yoğun kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, 11 Mart cuma günü çok daha kuvvetli olacak. Kar yağışı yoğunlaşacağı için İstanbul Valiliği saat 19.00'dan itibaren motokuryeleri yasakları cuma günü için de tatil kararı aldı. İstanbul başta olmak üzere 17 şehirde de okullar tatil edildi. İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yağışla birlikte kar kalınlığının 20 santimi aşması bekleniyor. İşte meteorolojiden gelen son uyarılarla hava durumu tahminleri:
Kar yağışı olan iller: Meteoroloji İstanbul'a turuncu, 51 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da yoğunlaşan kar yağışı gece etkisini daha da artıracak. Cuma günü çok daha yoğun ve aralıksız kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı cumartesi ve pazar günü de aralıksız devam edecek. Yoğunlaşacak olan kar yağışı sebebiyle İstanbul Valiliği yeni kararlar aldı. 11 Mart 2022 cuma günü kamu çalışanlarına izin verildi, moto kuryelere de yasak getirildi. Saat 19.00'dan itibaren ikinci bir karara kadar kargo şirketlerinin moto kuryeleri çalışamayacak.
Kar kütleleri arka arkaya dizildi geliyor
Hava Forum sitesi ise, son meteoroloji haritasını yayınlayarak, "İstanbul radarından alınan son verilere göre "Aybar" İstanbul'da etkisini arttırmaya başlıyor. Karadeniz üzerinden etkili kar kütleleri arka arkaya yola çıkmış durumda..." bilgisini paylaştı. Meteorolojiden de sadece İstanbul için değil bir çok il için acil kodlu son dakika uyarıları geldi.