Kapsamlı testten çıkan sonuç şok etti! Bu ilaçların işe yaramadığı ortaya çıktı

Almanya'da yapılan kapsamlı bir test, eczanelerde ve mağazalarda satılan popüler öksürük şuruplarının büyük bölümünün hiçbir işe yaramadığını ortaya koydu.

Stiftung Warentest tarafından yürütülen incelemede, test edilen 27 farklı ürünün 14'ünün etkisiz olduğu belirlendi. Sonhaber.eu'da yer alan habere göre Almanya'nın saygın tüketici dergisi Stiftung Warentest, reçetesiz satılan 27 öksürük şurubunu laboratuvar ortamında inceledi. Sonuçlar ise hayal kırıklığı yarattı:

"Birçok ürünün etkisi, ılık su içmekle neredeyse aynı."

Raporda, incelenen ilaçların çoğunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydası olmadığı, hatta etkili olduğu iddia edilen ürünlerin bile "yalnızca sınırlı ölçüde uygun" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Araştırmacılar, "Bu ilaçların çoğu öksürüğü hafiflettiğine veya hastalığın süresini kısalttığına dair bir kanıt sunmuyor. Ancak en azından zararlı da değiller" ifadelerini kullandı.

İÇERİK FARK ETMEKSİZİN TABLO BENZER
Testte dm ve Rossmann mağazalarında satılan tanınmış markalar da düşük puan aldı.

Aralarında:

- Tetesept Kids Hustensaft,

- Klosterfrau Reizhusten,

- Bronchicum Thymian gibi öksürük şurupları da bulunuyor.

Bitkisel içerikli ürünlerde de tablo benzer.

Efeu (sarmaşık), sinir otu (Spitzwegerich) ve İzlanda yosunu içeren ilaçların belirgin bir faydası görülmedi.

Sadece kekik + sarmaşık (Thymian + Efeu) ve kekik + çuha çiçeği (Thymian + Primel) kombinasyonlarının balgamlı öksürüklerde sınırlı ölçüde etkili olabileceği kaydedildi.

Uzmanlara göre öksürük, genellikle vücudun kendini temizleme ve iyileştirme mekanizması. Bu nedenle pahalı ilaçlar yerine doğal destekler süreci kolaylaştırıyor.

