Kapora verdi! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtı...

Ekranların beğeniyle izlenen dizilerinden "Kuruluş Osman" da Osman karakterine hayat veren Burak Özçivit meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında dünya evine girmişti. 2019 yılında evliliklerini Karan ile taçlandıran çift şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit kesenin ağzını açtı. Eşine doğum günü hediyesi olarak ev bakan Özçivit bir de cip siparişi verdi. O aracın fiyatı ise dudak uçuklattı...