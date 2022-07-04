Kapora verdi! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtı...
Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlenmişti. 2019 yılında Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit kesenin ağzını açtı. Eşine doğum günü hediyesi olarak ev bakan Özçivit bir de cip siparişi verdi...
Ekranların beğeniyle izlenen dizilerinden "Kuruluş Osman" da Osman karakterine hayat veren Burak Özçivit meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017 yılında dünya evine girmişti. 2019 yılında evliliklerini Karan ile taçlandıran çift şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit kesenin ağzını açtı. Eşine doğum günü hediyesi olarak ev bakan Özçivit bir de cip siparişi verdi. O aracın fiyatı ise dudak uçuklattı...
Kesenin ağzını açtı
Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen lüks zevklerine bir yenisini daha eklediler. Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtı.
Cipin değeri dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu, karısı için 10 milyon TL değerinde bir cip almak için harekete geçti.
Yatırım yapıyorlar
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen kazandıkları parayı kendileri için yatırım haline getiriyorlar.