Kapıya hayvan zili asmışlar 3 çocuğun işkence evinin içi korkunç! Müge Anlı dehşete düştü

6 yaşındaki Nur Elif Tiftik 'boğazına mandalina kaçtı öldü' denilince korkunç olay ifşa oldu. Küçük kızın anne tarafından akrabaları ısrar edince Nur Elif Tiftik hastaneye kaldırıldı ancak küçük kız çoktan ölmüştü. Hastanede doktorlar Nur Elif'in kafasında ve bedeninde şiddet darbeleri bulunca olaya polisi dahil etti. Polis diğer 2 çocuğun tutulduğu eve gidince bir deri bir kemik kalmış, sistemli olarak işkenceye uğramış 9 yaşındaki Yiğitcan ile 12 yaşındaki Metin'i bulmuştu. Nur Elif'in otopsisi sürerken Yiğitcan ve Metin devlet korumasında tedavi altına alınmıştı. Gelen son bilgiler 2 çocuğun tedaviye yanıt verdikleri ve durumlarının iyi olduğu yönünde.