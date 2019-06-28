Kapıkule'den Türkiye'ye gelen gurbetçilere müjdeli haber!
AVRUPA'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerinde uzun kuyruklar oluşturduğu Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk, geliştirilen ‘sıra matik’ ile son bulacak.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüş yolunda sınırı daha rahat geçebilmeleri için geliştirdikleri 'sıra matik' sistemiyle numara alarak sınır kapılarından rahatça geçiş yapacaklarını belirterek, "Gurbetçiler yolda çile şeklinde geçen zamanı sıra alarak tesislerde dinlenerek, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rahatlıkla geçiş yapacaklar" dedi.
'sıra matik' sistemi geliştirildi
Canalp, Vali Konağı'nda kentteki gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin kuyruk çilesini bitirecek 'sıra matik' sistemini geliştirdiklerini söyledi.
"Rahatça geçecekler"
Canalp, Kapıkule'de özellikle yaşadıkları ülkelere dönerken uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçilerin 'sıra matik' ile sınırı rahatça geçeceklerini anlattı. Canalp, "Gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz.' Şikayet buydu. Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor." ifadelerini kullandı.
"saatlerdir geçemiyoruz şikayet buydu"
Canalp, "Gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz.' Şikayet buydu. Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor." dedi.