Kapıkule'den Türkiye'ye gelen gurbetçilere müjdeli haber!

"Rahatça geçecekler"

Canalp, Kapıkule'de özellikle yaşadıkları ülkelere dönerken uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçilerin 'sıra matik' ile sınırı rahatça geçeceklerini anlattı. Canalp, "Gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz.' Şikayet buydu. Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor." ifadelerini kullandı.