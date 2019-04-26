Kapıkule'de "Paskalya" yoğunluğu Akın akın geliyorlar
PASKALYA tatilini Edirne'de geçirmek isteyen Bulgarlar, Türkiye'ye gelmeye başlarken Kapıkule'de araç yoğunluğu yaşanmasından dolayı gümrük ekipleri, ek tedbirler aldı
Anadolu Ajansı
PASKALYA Bayramı'nı fırsat bilen Bulgar turistler, Edirne'ye gelmeye başladı.
Tatilin ilk gününden itibaren Edirne'ye gelen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğun araç trafiği oluşturdu.
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Yaz aylarında gurbetçilerin gelişleri sırasında görülmeye alışık olunan manzaranın yaşandığı sınır kapısındaki yoğunluğun mağduriyete neden olmaması için gümrük yetkilileri ek önlemler aldı.
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Personel kaydırması ve peron sayısının artırılması gibi önlemlere rağmen yoğun gelişler nedeniyle sınır kapısında araç kuyrukları oluşuyor.
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Yasmin Levy, Edirne Büyük Sinagog'da konser verecek
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki turizm yoğunluğunun ekonomiye büyük katkı yaptığını vurguladı.
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