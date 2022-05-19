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Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu gören başörtüsüne benzetti

Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu gören başörtüsüne benzetti

Oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu markanın kıyafeti sosyal medyada olay oldu.

Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu gören başörtüsüne benzetti

Rol aldığı her proje ile adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, çeşitli markanın da yüzü olmaya devam ediyor. 

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Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu gören başörtüsüne benzetti

Bir jean markasının yüzü olan güzel oyuncu, markanın lansmanına katıldı.

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Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu gören başörtüsüne benzetti

Güzelliği ve düzgün fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, kıyafet tercihleriyle konuşuluyor. 

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Kapanan Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti olay oldu gören başörtüsüne benzetti

 Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da taşlardan oluşan bir aksesuar taktı. 

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