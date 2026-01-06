BIST 11.856
"Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı! 15 ilde operasyon, malvarlıklarına el konuldu

"Kapalıçarşı soruşturması"nda 68 şüpheli gözaltına alındı! 15 ilde operasyon, malvarlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlemesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68'i, 15 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun'da operasyon yapıldığı kaydedildi.

Malvarlıklarına el konuldu

Açıklamada, tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el konulduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

