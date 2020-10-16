Kapalı Maraş'ta 'hüzün turizmi' yapılacak! Bakan Kutlu Evren açıkladı

Bakan Evren, kapalı Maraş'ın 1974 öncesinde büyük bir turizm potansiyeli olduğuna işaret ederek, "1974'ten sonra 'Hayelet Şehir' olan bölgenin açılması ile ilgili süreç başladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ersin Tatar'ın açıkladığı üzere bölge halka açıldı" dedi.