Kapalı Maraş'ta 'hüzün turizmi' yapılacak! Bakan Kutlu Evren açıkladı
KIBRIS'ta yerleşime kapatılmadan önce turizm cenneti olarak bilinen kapalı Maraş'ta yapılacaklara dair ülkenin Turizm Bakanı Kutlu Evren açıklamalarda bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi. Evren, Kapalı Maraş'ta halka açılan bölgelerde incelemeler yaptı.
Bakan Evren, kapalı Maraş'ın 1974 öncesinde büyük bir turizm potansiyeli olduğuna işaret ederek, "1974'ten sonra 'Hayelet Şehir' olan bölgenin açılması ile ilgili süreç başladı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Ersin Tatar'ın açıkladığı üzere bölge halka açıldı" dedi.
Alternatif seçenekler var: Kapalı Maraş'ın halka açılan sokaklarında açıklamalar yapan Evren, "Burası tarihi bir bölge. Burada alternatif turizm seçenekleri üzerinde duruyoruz ilk etapta" dedi.
Hüzün turizmi yapılacak: Evren, "Burada dark turizm (hüzün turizmi) yapacağız. İnsanlar meraklı. 46 yıl kapalı olan bir bölgeyi görmek isteyen ciddi bir turist sayısı olacaktır" diye konuştu.