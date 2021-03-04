Kapak kızı Ezgi Mola kendisine hayran bıraktı Masumlar Apartmanı Safiye'den eser yok
Başarılı oyuncu Ezgi Mola, şu sıralar TRT1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı'nda döktürüyor. Bir de bir dergi kapağına verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.
TRT1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteriyle her Salı akşamı evlere misafir olan Ezgi Mola, oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bıraktı. 8 yıl aranın ardından Masumlar Apartmanı'yla televizyon ekranlarına dönen güzel oyuncu resmen dizide döktürüyor.
Safiye gibi zor bir karakterin altından başarıyla kalkan yıldız isim, hayranlarını Masumlar Apartmanı dizisinde haliyle de mest ediyordu. Fakat bir derginin kapağı için verdiği pozlarla büyüledi. Dizide rolü gereği az makyajlı ve eski giyimli görünen Mola, dergi pozlarında ise bambaşkaydı...
Geçmişteki kilolarından kurtulduğu da dergi pozlarıyla ortaya çıkan Mola, BeStyle Magazin dergisinin Mart sayısına kapak oldu.
Ezgi Mola, derginin yeni çıkan sayısından bazı görselleri de Instagram sayfasından paylaştı. Oyuncunun kapak kızı olduğu dergideki pozları, ''Safiye’den eser kalmamış!'' dedirtti adeta…