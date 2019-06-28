Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin mescidi 800 yıl sonra bulundu
Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı ve halen ilk günkü özelliğini koruyan mescit ve mihrabı bulundu.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Açıksaray ören yeri içerisinde Hacı Bektaş Veli’nin 800 yıl önce kullandığı mescit gün yüzüne çıktı.
Gülşehir ilçesinde bulunan 9.ve10.yüzyıllarda Romalılar tarafından piskoposluğun işlendiği Açıksaray ören yerinde 13.yüzyılda ise Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş Veli tarafından ise burada kültür elçiliği yapmaya başladığı dönemde kullandığı mescit ve içerisinde bulunan mihrabın ilk günkü özelliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada Açıksaray ören yerinde bulunan Hacı Bektaş Veli’nin mescidinin tanıtılması için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Çiftçi, “Şuan Gülşehir ilçemizin önemli turistlik merkezlerinden olan Açıksaray’dayız. Açıksaray 9 ve 10.yüzyıllarda kaya kiliseleri ile Roma dönemine ait piskoposluğun işlendiği bir yer. Daha sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelmesi ve burada kültür elçiliği yaptığı dönemlerde ilçemizde burayı da ziyaret ederek burada bulunan bu mescidi kullanmışlardır.