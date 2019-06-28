Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin mescidi 800 yıl sonra bulundu

Çiftçi, “Şuan Gülşehir ilçemizin önemli turistlik merkezlerinden olan Açıksaray’dayız. Açıksaray 9 ve 10.yüzyıllarda kaya kiliseleri ile Roma dönemine ait piskoposluğun işlendiği bir yer. Daha sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelmesi ve burada kültür elçiliği yaptığı dönemlerde ilçemizde burayı da ziyaret ederek burada bulunan bu mescidi kullanmışlardır.