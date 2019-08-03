Kapadokya'da bahçe çökünce altından yeraltı şehri çıktı
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çöken bir bahçenin altından yeraltı şehri çıktı. Kapadokya'da böyle hadiselere oldukça sık rastlandığı da biliniyor.
Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde bir evin bahçesinin çökmesi sonrasında ortaya yeraltı şehri çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çalış beldesinde Mustafa Güneş’e ait arsanın içerisinde bulunan bahçe 3 gün önce çöktü.
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Çöken bahçenin nereye çıktığına bakmak isteyen kasaba halkı çökme sonrasında aşağıda yeraltı şehrinin ortaya çıktığını gördü.
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Şimdi ise tüm Çalış halkı yetkililerin bu duruma el atarak kasabanın altında bulunan yeraltı şehrinin turizme kazandırılmasını istiyor.
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Çalış kasabası halkından Alaattin Sarıdaş yaptığı açıklamada, "Biz buraları 20 senedir ortaya çıkartmaya çalışıyorduk" dedi.
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