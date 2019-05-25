Kapadokya'da ahırda hiyeroglif yazılar bulundu

Ovaören köyünde yaşayan Derviş Uçar'da yaptığı açıklamada ahır olarak kullanılan alanda tarihi şeyler bulunduğu için ahırın koruma altına alındığı söyledi. Uçar, "Bura ahır olarak kullanılıyordu. Vatandaşlar buraya koyun ve ineklerini koyuyordu. Burada tarihi şeyler bulunmasının ardından ahır yetkililer tarafından koruma altına alındı. Köy halkı da bu tarihe sahip çıkılmasından dolayı bu durumdan son derece memnun” dedi.