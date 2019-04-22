Kanye West'ten çölde sıra dışı konser

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, California'daki Coachella Vadisi'nde yapılıyor. İki hafta sonu üst üste yapılan festivalin ikinci hafta sonu etkinlikleri 19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Festivalin son gününde ise Kanye West, geleneksel kilise konserini gerçekleştirdi.