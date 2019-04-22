Kanye West'ten çölde sıra dışı konser
Güney Kaliforniya’nın Colorado Çölü bölgesindeki Indio’da Coachella Vadisi’nde gerçekleşen dünyanın en ünlü müzik festivallerinden biri olan Coachella Festivali'nin son gününe Kanye West' damga vurdu.
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, California'daki Coachella Vadisi'nde yapılıyor. İki hafta sonu üst üste yapılan festivalin ikinci hafta sonu etkinlikleri 19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Festivalin son gününde ise Kanye West, geleneksel kilise konserini gerçekleştirdi.
Kanye West, 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin son gününde sıra dışı bir konsere imza attı. Kanye West, pazar günleri yaptığı geleneksel kilise konserini 2019 Coachella Müzik ve Sanat Festivali'ne taşıdı.
Kanye West, California'nın Coachella Vadisi'nde yapılan dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella'ya tüm ailesini de götürdü.
YouTube'dan da canlı yayınlanan etkinlikte, şarkılardan önce 40 dakika süreyle entrümantel kilise müziği çalındı.