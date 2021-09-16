Kanuni Sultan Süleyman'ın tören kaftanına bir de böyle bakın
Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan tören kaftanı Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restorasyona alındı. Yapraklar arasında lale desenleriyle bezeli tören kaftanı, dünyanın sayılı teknikleri arasında gösterilen dijital doku analiziyle restore ediliyor.
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, zengin Türk kumaşları ve bu kumaşlardan dikilen padişah elbiseleri ile dünyanın en ünlü koleksiyonlarından birine sahip.
Padişah Elbiseleri Koleksiyonu'nun paha biçilmez eserlerine yönelik bakım ve koruma uygulamaları, Milli Saraylar Tekstil Konservasyon ve Restorasyon Atölyesi'nde gerçekleştiriliyor.
AA muhabirine açıklamada bulunan Milli Saraylar Tekstil Restorasyonlar Atölyesi Sorumlusu Başak Birsel, "Milli Saraylar Tekstil Atölyesi'nde restorasyona alınan ve Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan tören kaftanı, padişaha özel dokunan İtalyan kadifesinden dikilmiş. 16. yüzyıla ait kaftan, Osmanlı'nın klasik motifleri arasında yer alan lale desenlerine sahip." dedi.
Birsel, atölyede şu an 3 eserlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Tekstil Atölyesi'nde, Kanuni'ye ait kaftanının yanı sıra iki önemli eser daha bulunuyor. Bunlardan ilki Sultan III. Ahmed'in kullandığı bir kürk. 18. yüzyıla ait kıyafetin dışı kırmızı çuha kumaşla kaplı. Kıyafetin yakası, ön kenarları ile içi, kahverengi samur ve beyaz hermin kürkle süslü. İkincisi ise aidiyeti olmayan ama 16. yüzyılda tören kaftanı olarak kullanılmış bir padişah kıyafeti." diye konuştu.