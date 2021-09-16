Kanuni Sultan Süleyman'ın tören kaftanına bir de böyle bakın

Birsel, atölyede şu an 3 eserlerinin bulunduğunu ifade ederek, "Tekstil Atölyesi'nde, Kanuni'ye ait kaftanının yanı sıra iki önemli eser daha bulunuyor. Bunlardan ilki Sultan III. Ahmed'in kullandığı bir kürk. 18. yüzyıla ait kıyafetin dışı kırmızı çuha kumaşla kaplı. Kıyafetin yakası, ön kenarları ile içi, kahverengi samur ve beyaz hermin kürkle süslü. İkincisi ise aidiyeti olmayan ama 16. yüzyılda tören kaftanı olarak kullanılmış bir padişah kıyafeti." diye konuştu.