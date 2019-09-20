Kansızlığa ne iyi gelir anemi belirtileri neler? En çok kan yapan yiyecekler

Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve nabızda hızlanma gibi belirtilerle ortaya çıkan kansızlık tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Aneminin pek çok türü ve o türlerin farklı belirtileri var. Mesela demir eksikliği varsa kağıt, toprak ve buz yeme isteği yaratıyor. Demir eksikliği kansızlığının dermanı ise hayli ucuz bir içeçek. İşte çok sık görülen kansızlığın belirtilerini ve en çok kan yapan yiyecekler listesi: