Kansızlığa ne iyi gelir anemi belirtileri neler? En çok kan yapan yiyecekler
Kansızlık belirtileri aneminin tipine göre değişiyor mesela toprak yiyorsanız demir eksiliğini, sendeliyorsanız B12 vitamini anemisini haber veriyor. Kansızlığa iyi gelen bir çok yiyecek vardır.
Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve nabızda hızlanma gibi belirtilerle ortaya çıkan kansızlık tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Aneminin pek çok türü ve o türlerin farklı belirtileri var. Mesela demir eksikliği varsa kağıt, toprak ve buz yeme isteği yaratıyor. Demir eksikliği kansızlığının dermanı ise hayli ucuz bir içeçek. İşte çok sık görülen kansızlığın belirtilerini ve en çok kan yapan yiyecekler listesi:
Bazı kansızlık formlarının spesifik semptomları olabilir. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir: Demir eksikliği anemisinin belirtileri: Kağıt, buz veya toprak gibi garip maddeleri yeme isteği, kaşık tırnak olarak adlandırılan tırnakların yukarı doğru eğriliği, ağız köşelerinde çatlaklar. Normal bir insanın günlük demir ihtiyacı 2 mg’dir. Besinlerdeki demirin yaklaşık %10’u ince bağırsaklarda emilmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla demir ihtiyacı daha fazladır.
B12 Vitamini eksikliği: Ellerde veya ayaklarda karıncalanma ve uyuşukluk, dokunma duyusu kaybı, sendeleyerek yürüme ya da yürümede güçlük, kollarda ve bacaklarda sertlik, sakarlık, bunama
Kronik kurşun zehirlenmesine bağlı kansızlık: Diş etlerinde mavi-siyah çizgi, karın ağrısı, kabızlık, kusma
Hemolitik anemi (Kronik kırmızı kan hücresi yıkımının neden olduğu anemi): Sarılık (cilt ve gözlerde sararma), kahverengi veya kırmızı renkli idrar, bacaklarda yaralar, bebeklik döneminde gelişimsel gerilik, safra taşı oluşumuna bağlı belirtiler