Kanserle mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti acı haberi Haluk Levent duyurdu
Akciğer kanseri hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi. Birçok dizide yer alan Dinçer, henüz 56 yaşındaydı. Vefat haberini Haluk Levent duyurdu.
Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu.
Haluk Levent şunları yazdı:
"Akciğer kanseriydi. İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."
Semra Dinçer kimdir?
Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da doğdu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişen bir oyuncuydu.