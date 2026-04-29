Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu sağlık durumunu paylaştı
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, 7 ay önce rektum kanserine yakalandı. Bu süreçte hem ameliyat olan hem de kemoterapi tedavisi gören Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında konuştu.
47 yaşındaki sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla rektum kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Tedavisine devam edilen Vahapoğlu'ndan yeni açıklama geldi. 3. kemoterapi sonrası çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Vahapoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için ne kadar hassas bir dönem olsa da kendim yazarak açıklamayı uygun buldum. Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı."
"Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz."
Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olmak için hastaneye yatışı yapılan Ece Vahapoğlu, operasyon öncesi paylaşım yaptı. Ameliyat önlüğüyle poz veren ünlü isim "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazdı. Ece Vahapoğlu'nun ameliyatı 6 saat sürdü. Operasyon sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vahapoğlu "Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için" dedi.