Kansere yenik düşen Neslican Tay tüm Türkiye'yi hüzne boğdu! Hakkında yapılan rezil paylaşımlar

"Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..."

@AkFeraset" kullanıcı adlı, "Nesl-i Han" isimli bir Twitter hesabından Neslican için yapılan paylaşımda, "Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..." diye yazıldı.