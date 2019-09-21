Kansere yenik düşen Neslican Tay tüm Türkiye'yi hüzne boğdu! Hakkında yapılan rezil paylaşımlar
Kansere karşı verdiği mücadeleyle sembol olan ama dün akşam 4. kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay için "Bu çıplaklıkla cennete gitmesi zor" diyen kişinin kimliği tespit edildi.
Paylaşımı yapan kişinin Neslihan S. olduğunu söyleyen Avukat Umur Yıldırım, "Bu sözlerin hesabını yargı önünde vereceksin" diyerek sert çıktı.
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Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalandığı için yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay, dün akşam hayatını kaybetti.
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Hastanenin duyurduğu acı haber sonrası Türkiye yasa boğuldu ve binlerce kişi taziye mesajı yayınladı. Ancak bir kullanıcı Neslican hakkında skandal sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
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"Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..."
@AkFeraset" kullanıcı adlı, "Nesl-i Han" isimli bir Twitter hesabından Neslican için yapılan paylaşımda, "Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..." diye yazıldı.
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