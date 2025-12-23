Kanser tedavisi görüyordu! Sunucu Ece Vahapoğlu'ndan yeni haber
Bir süre önce rektum kanserine yakalandığını açıklayan sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, son durumu hakkında bilgi verdi. Vahapoğlu, cuma günü ameliyat masasına yatacağını açıkladı.
Ece Vahapoğlu üç ay önce sosyal medya hesabından rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.
Yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu vurgulamıştı
Vahapoğlu "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yapmıştı.
Bu cuma ameliyat olacak
Ünlü sunucu sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Cuma günü ameliyat olacağını belirten Ece Vahapoğlu, şu ifadeleri kullandı: