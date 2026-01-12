Kanser tedavisi görüyordu! Şarkıcı Cansever'in sağlık durumu ne?

Bir süre önce kan kanserine yakalandığını öğrenen ve tedavisi hastanede devam eden usta sanatçı Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zor günler geçiren usta sanatçı, müjdeli haberi verdi.'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti. Lösemi ile mücadele eden sanatçıdan güzel haber geldi.