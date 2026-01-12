Kanser tedavisi görüyordu! Şarkıcı Cansever'in sağlık durumu ne?
Bir süredir hayatını Almanya'da yaşamını sürdüren Cansever kan kanseri tedavisi gördüğünü söylemişti. Hastalığı ve tedavi süreci ile ilgili sık sık sevenlerini bilgilendiren Cansever son durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Bir süre önce kan kanserine yakalandığını öğrenen ve tedavisi hastanede devam eden usta sanatçı Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zor günler geçiren usta sanatçı, müjdeli haberi verdi.'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti. Lösemi ile mücadele eden sanatçıdan güzel haber geldi.
LÖSEMİ TEŞHİSİ KONULDU
Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.
'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'
Cansever yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak.